رحلتهم في التدريب.. طلاب وطالبات يروون تجربتهم مع CNN بالعربية

2022/01/18 | 21:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى عشرين عاما، استضاف موقع CNN بالعربية مئات المتدربين والمتدربات من جامعات عربية وعالمية مختلفة، لتعلم أساسيات العمل الصحفي، وتغطية الأخبار والنشاطات المختلفة.وبمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقة الموقع، هذه بعض الرسائل التي وصلتنا ممن كانوا ولا زالوا جزءا من أسرتنا الصغيرة في CNN بالعربية.

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