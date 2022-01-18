توضيح علمي بشأن إمكانية تشكل “اقواس قزح” على المريخ

2022/01/18 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… في حين أن هناك العديد من العوامل التي تجعل الكوكب الأحمر مشابها للأرض، فإنه يوفر أيضا بيئة معادية تجعلك تقدر ميزات كوكبنا أكثر.وفي فيديو جديد شاركته وكالة ناسا، حاول العالم مارك ليمون شرح كيف يشبه المريخ الأرض على عدة جبهات ويجيب عن سبب كون الكوكب الأحمر عالما خاليا من قوس قزح.وفي […]

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