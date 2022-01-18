الإعلام الأمني تعلن المباشرة بحملة واسعة لحجز الدراجات النارية في بغداد

2022/01/18 | 22:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن مباشرة قيادة عمليات بغداد بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من المراجع العسكرية العليا وتتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “على ضوء توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وما جاء بمخرجات الاجتماع الأمني الطارئ الذي عُقد يوم …

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