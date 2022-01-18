2022/01/18 | 22:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء… اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،الثلاثاء، عن بدء إنتاج المادة المشعة في علاج مرض السرطان، في بادرة صناعية هي الأولى من نوعها في العراق.وقال المشرف العام على هيئة الصحة والتعليم الطبي ستار الساعدي لوكالة /المعلومة/ أنه “بجهود عراقية خالصة تمكنت الطواقم الطبية في مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام السرطانية، من انتاج المادة المشعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة في العراق… إنتاج المادة المشعة لعلاج “السرطان”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة في العراق… إنتاج المادة المشعة لعلاج “السرطان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).