غدا.. تعطيل الدوام الرسمي في مدارس محافظة واسط

2022/01/18 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام الرسمي في مدارس محافظة واسط

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تعطيل الدوام الرسمي في مدارس محافظة واسط أولاً على ايرث نيوز.

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