2022/01/18 | 22:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تعطل دوام المدارس ليوم غد الأربعاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/18 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

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