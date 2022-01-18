2022/01/18 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سابا في جلسة تصوير جديدة بيروت – الزمان نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بمواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.وظهرت سابا وقد إرتدت فستاناً ضيقاً وقصيراً من الجلد باللون البني، بقصة مميزة، ونسقت معه قفازات أيضاً باللون البيج ونظارات شمسية مميزة، وتركت شعرها القصير الأشقر منسدلا بطريقة طبيعية، وطبقت ماكياجا ترابيا ناعما […]

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