2022/01/18 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق من الإنتخابات إلى الفوضى – عبد الجبار الجبوري ماذا يجري في العراق بعد الإنتخابات ،التي باركها ودعمها العالم كله،هل هو إنقلاب على الفساد وفوضى السلاح المنفلّت،وضبط إيقاع الفصائل الولائية ،أم هو بداية للفوضى ،وتوزيع أدوار وتخادم سياسي،تحت يافطة الاصلاح،وحكومة الأغلبية الوطنية،وإدخال العراق في نفق لانهاية له،لكن ماشهدته الأحداث بعد الانتخابات، من تظاهرات غاضبة للكتل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق من الإنتخابات إلى الفوضى – عبد الجبار الجبوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق من الإنتخابات إلى الفوضى – عبد الجبار الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).