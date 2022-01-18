كبرياء إدارة مصدر القرار الأمريكي –  عبد الله عباس



كبرياء إدارة مصدر القرار الأمريكي –  عبد الله عباس
2022/01/18 | 22:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إنظر بإعجاب إلى كل ضربة تهين كبرياء إدارة مصدر القرار الأمريكي –  عبد الله عباس كناشط في مجال العمل الاعلامي  ولاكثر من سبب وفي المقدمه انتمائي الى القومية الكردية ‘ القومية الوحيدة ومعها الشعب الفلسطيني المشرد من ارضه ‘ ارى ان اكثر من اتجاه موجود في العراق من ضمن مايسمى بالعملية السياسية في العراق ( […]

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