2022/01/18 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r6bm6iP5gok

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع سرمد البياتي | أحبسوا الأنفاس.. القوى الشيعية بانتظار صافرة الاتفاق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة مع سرمد البياتي | أحبسوا الأنفاس.. القوى الشيعية بانتظار صافرة الاتفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).