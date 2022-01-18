بالصور.. إجراءات أمنية في بغداد

2022/01/18 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين للاوامر في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "على ضوء توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وما جاء بمخرجات الاجتماع الأمني الطارئ الذي عُقد يوم أمس برئاسته، القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بمفارز من الجيش والشرطة والمرور، ووفق الخطط المرسومة لها تشرع بعمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة واتخاذ الاجراءات القانونية بصدد المخالفين لتلك الأوامر والإجراءات وضمن جانبي الكرخ والرصافة".

وأضافت أن العمليات "تهدف لفرض سلطة القانون وحماية البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، بغية تفويت الفرصة على من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والاضرار بالسلم المجتمعي في العاصمة بغداد الحبيبة".

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