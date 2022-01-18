غدا.. 6 تظاهرات في العاصمة وهذه تفاصيلها..

2022/01/18 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن امكانية انطلاق 6 تضاهرات في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “جدول مظاهرات يوم الاربعاء 19/1/2022، تبدأ بمظاهرة لحشد الدفاع في فلكة الحسنين، ومظاهرة الخريجين غير المحاضرين في فلكة الحسنين ايضا”.واضاف ان “عقود مفوضية الانتخابات ينوون التظاهر في الساعة الواحدة بعد الظهر […]

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6 تظاهرات في العاصمة وهذه تفاصيلها..



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