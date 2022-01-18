2022/01/18 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن امكانية انطلاق 6 تضاهرات في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.
واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “جدول مظاهرات يوم الاربعاء 19/1/2022، تبدأ بمظاهرة لحشد الدفاع في فلكة الحسنين، ومظاهرة الخريجين غير المحاضرين في فلكة الحسنين ايضا”.
واضاف ان “عقود مفوضية الانتخابات ينوون التظاهر في الساعة الواحدة بعد الظهر […]
ظهرت المقالة غدا..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. 6 تظاهرات في العاصمة وهذه تفاصيلها..) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “جدول مظاهرات يوم الاربعاء 19/1/2022، تبدأ بمظاهرة لحشد الدفاع في فلكة الحسنين، ومظاهرة الخريجين غير المحاضرين في فلكة الحسنين ايضا”.
واضاف ان “عقود مفوضية الانتخابات ينوون التظاهر في الساعة الواحدة بعد الظهر […]
ظهرت المقالة غدا..
6 تظاهرات في العاصمة وهذه تفاصيلها..
أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. 6 تظاهرات في العاصمة وهذه تفاصيلها..) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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