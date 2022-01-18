أطعمة تساعد طفلك إذا كان مريضا

2022/01/18 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… هناك أطعمة صحية يمكنك إطعامها لأطفالك عندما يمرضون لتجعلهم يشعرون بتحسن، حيث دائما كانت هناك علاجات منزلية تساعد في علاج بعض الأمراض والتعافي، حيث يمكنك إضافة بعض الأطعمة الصحية إلى القائمة التي قد تساعد في تخفيف أعراض طفلك عندما يكون مريضا، وفقا لما نشره موقع” eatingwell” شوربة الدجاج لا يمكنك “علاج” الزكام ، […]

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