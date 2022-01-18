النقل تناقش مع شركة “دايو” آخر الأعمال بميناء الفاو

2022/01/18 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اجتمعت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الثلاثاء، بالإستشاري الإيطالي وشركة دايو الكورية لمناقشة آخر الأعمال في ميناء الفاو الكبير .وقال المدير العام للشركة، المهندس فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “الإجتماع مع الطرفين الإيطالي والكوري مهم جداً وناقش آخر المستجدات والاعمال التي تنفذ في الميناء”.واكد أن […]

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