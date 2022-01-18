واسط تعطل دوام المدارس ليوم غد الأربعاء

2022/01/18 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسطاعلنت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غد الاربعاء.

وقال المحافظ محمد جميل المياحي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم): "بسبب انخفاض درجات الحرارة ومن اجل سلامة التلاميذ والطلبة ، واستجابة لمناشدات الأهالي تقرر تعطيل الدوام غدا في المدارس كافة بعموم المحافظة".

واعلنت محافظات بابل والديوانية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ليوم غد الاربعاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، طقسا ممطرا ودرجة برودة تحت الصفر ليوم غد الاربعاء، في المحافظات الوسطى والشمالية وبعض اجزاء المحافظات الجنوبية.

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