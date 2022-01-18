برلماني: ترحيل المشاريع غير المكتملة للموازنة المقبلة

2022/01/18 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشف عضو في مجلس النواب، حيدر شيخان، عن مساع لإدراج تخصيصات المشاريع غير المكتملة وتدويرها ضمن موازنة ٢٠٢٢.

وقال شيخان لوكالة (بغداد اليوم)، ان "محافظة الديوانية من المحافظات الفقيرة ماليًا وخدميا ، لذلك لابد من التركيز بشكل جدي على إنعاشها والاهتمام بها".

وأضاف، "سنقوم بالعمل على تدوير تخصيصات المشاريع غير المكتملة ضمن الموازنات السابقة الى الموازنة المقبلة وضمان استمرار صرف مبالغها واستمرار العمل بها".

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