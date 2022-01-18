مصلى قديم أسفل جامع تاريخي.. كشف أثري مهم بالموصل

2022/01/18 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إنجاز أثري مهم أتى ثمرة عمليات تنقيب بدأت قبل أربعة أشهر، اكتشفت تحت جامع النوري، أحد معالم مدينة الموصل في العراق، أرضيات مصلى قديم يعود إلى القرن الثاني عشر

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