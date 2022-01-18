تعرف على أسباب ذرف الدموع عند تقطيع البصل

2022/01/18 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعد البصل عنصرا أساسيا في العديد من الوجبات الغذائية، سواء كان مقليا أو مشويا أو مكرملا أو خاما.لكن نكهته المرغوبة لها ثمن، حيث يعاني من يقطّع البصل من انهمار الدموع باستمرار.لكن لماذا يجعلك تقطيع البصل تبكي؟.يُطلق على الجاني اسم العامل المسيل للدموع، وهو مادة كيميائية تهيج العين.وعندما يكون البصل […]

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