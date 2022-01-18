استدعاء سعد عبد الأمير إلى صفوف المنتخب الوطني

2022/01/18 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاستدعى مدربُ المنتخب الوطنيّ، زيليكو بتروفيتش، لاعب نادي الزوراء، أسعد عبد الأمير إلى قائمة المنتخبِ الوطنيّ.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " بتروفيتش استدعى اللاعب اسعد عبد الامير للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني التدريبيّ المقام في بغداد، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام أوغندا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي".

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