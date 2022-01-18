2022/01/18 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وسائل إعلام تركية مساء الثلاثاء سبب الحريق الضخم الذي اندلع في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا.وذكر موقع “sondakika” التركي أن عمود كهرباء سقط في منطقة نارلي بمنطقة بازارجيك حيث تساقطت الثلوج بشكل كثيف.وقال إن الانفجار جاء نتيجة اصطدام العمود بأنابيب النفط في المنطقة.وأضاف الموقع التركي أن الحريق الذي اندلع بعد […]

ظهرت المقالة وسائل إعلام تركية تكشف سبب الانفجار في خط النفط جنوب البلاد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام تركية تكشف سبب الانفجار في خط النفط جنوب البلاد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام تركية تكشف سبب الانفجار في خط النفط جنوب البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).