2022/01/18 | 22:57 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسلنا: الجيش العراقي يعتقل مسلحين موالين لحزب العمال الكردستاني - فيديو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/18 | 22:57.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: الجيش العراقي يعتقل مسلحين موالين لحزب العمال الكردستاني - فيديو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: الجيش العراقي يعتقل مسلحين موالين لحزب العمال الكردستاني - فيديو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: الجيش العراقي يعتقل مسلحين موالين لحزب العمال الكردستاني - فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).