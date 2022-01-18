الأنبار تعطل الدوام الرسمي في المدارس يومي الأربعاء والخميس

2022/01/18 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار اعلنت محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليومي الاربعاء والخميس.

وقال محافظ الانبار علي فرحان في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نظراً لاستمرارِ موجة البرد القارس، والانخفاض الكبير بدرجات الحرارة في عموم مناطق المحافظة، وحفاظًا على الطلبة من برودة الطقس، تعلن محافظة الانبار الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والاهلية ولمختلف المراحل".

واضاف ان "التعطيل يكون ليومي الاربعاء، والخميس، الموافقين 19 - 20 / 1 وعلى مديرية التربية في المحافظة متابعة تنفيذ القرار".

وكانت محافظات واسط والديوانية وبابل اعلنت، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غد الاربعاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، طقسا ممطرا ودرجة برودة تحت الصفر ليوم غد الاربعاء، في المحافظات الوسطى والشمالية وبعض اجزاء المحافظات الجنوبية.

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