الأنبار تنضم لقافلة تعطيل دوام المدارس ليومين بسبب البرد

2022/01/18 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة الانبار، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والاهلية يومي الاربعاء والخميس.

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وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان، تلقاه "ناس" (18 كانون الثاني 2022)، انه "نظراً لاستمرارِ موجة البرد القارس، والانخفاض الكبير بدرجات الحرارة في عموم مناطق المحافظة، وحفاظًا على الطلبة من برودة الطقس، تعلن محافظة الانبار الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والاهلية ولمختلف المراحل، يومي الاربعاء، والخميس، الموافقين 19 - 20 / 1 وعلى مديرية التربية في المحافظة متابعة تنفيذ هذا القرار".

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