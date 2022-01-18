"نبأ سار" من فايزر.. دواء كورونا فعّال بنفس الدرجة ضد "أوميكرون"

2022/01/18 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فايزر للأدوية، الثلاثاء، أن ثلاث دراسات معملية منفصلة، أثبتت فعالية حبوبها الجديدة ضد المتغير، أوميكرون".

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