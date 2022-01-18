الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله

2022/01/18 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، عقوبات على شخصيات مرتبطة بحزب الله.وقالت الوزارة ان “العقوبات فرضت على عادل دياب، وعلي محمد الداون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة على قائمة العقوبات”.واضافت أن “شبكة حزب الله الواسعة من الميسرين الماليين ساعدت المجموعة على استغلال الموارد المالية ل‍لبنان والنجاة من …

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