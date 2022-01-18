قريبا.. تنفيذ محطة كهربائية من قبل شركة سيمنز الالمانية في ذي قار

2022/01/18 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن نائب محافظ ذي قار، المهندس رافع الشامي، اليوم الثلاثاء، قرب تنفيذ محطة كهربائية من قبل شركة سيمنز الالمانية في المحافظة.وقال الشامي الذي تفقد موقع المحطة بحضور السفير الالماني والمدير التنفيذي للشركة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “انشاء المحطة الكهربائية سيحقق قفزة نوعية في تجهيز الطاقة الكهربائية للمحافظة، حيث ستجهز […]

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تنفيذ محطة كهربائية من قبل شركة سيمنز الالمانية في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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