عاجل… نينوى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

2022/01/18 | 23:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنينوى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء

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