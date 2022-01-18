محافظ نينوى يعلق على شموله بالمساءلة والعدالة: أغلب الضباط مشمولين بذلك

2022/01/18 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، صحة الكتاب الصادر من هيئة المساءلة والعدالة الذي يتضمن شموله بأجراءات الهيئة.

واعتبر الجبوري في خلال تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، ان "إخراج الكتاب ونشره بهذا التوقيت غايته سياسية"، مبينا ان "هناك قرارا في عهد حكومة العبادي وأثناء عمليات التحرير ضد داعش الإرهابي تم إنهاء شمول الضباط بقرارات الهيئة او انهاء الحديث بها والمضي بتلك الإجراءات تكريما لمن قدم لتحرير الوطن من الإرهابيين".واضاف المحافظ الذي كان قائدا لعمليات نينوى، ان "اغلب الضباط مشمولين باجراءات المساءلة"، متسائلا: "هل يتم اخراجهم من مناصبهم بسبب تلك الإجراءات".

واوضح، انه "تم غض النظر عن الموضوع تكريما للتضحيات الجسيمة التي جسدها مقاتلي وضباط القوات المشتركة مسنودة بالحشدين العشائري والشعبي لتحرير المحافظات من داعش الإرهابي".

الا انه استغرب "من فتح الموضوع بهذا التوقيت، اذ ان غايته سياسية وان كان الأمر صحيحا بشمولنا بأجراءات الهيئة".وتابع، اننا "نتبع رئيس الوزراء وهو من يقرر بأستمرارنا من عدمه وان خروجنا من المنصب لاتعني نهاية العالم فنحن اتينا للمنصب لتقديم الخدمة للمواطنين".هذا واظهرت وثيقة صادرة من هيئة المساءلة والعدالة تبين فيها شمول محافظ نينوى الحالي وقائد عملياتها السابق نجم الجبوري بأجراءاتها وتطالب الهيئة بأحالته إلى التقاعد".

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