عاجل… اربيل تعطل الدوام الرسمي يومي الاربعاء والخميس للمدارس.

2022/01/18 | 23:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيااعلنت محافظة اربيل ، اليوم الثلاثاء، تعطل الدوام الرسمي يومي الاربعاء والخميس للمدارس بسبب تدني دراجات الحرارة وبُردة الطقس.

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