ثلاث محافظات عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي

2022/01/18 | 23:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة المحلية في محافظة واسط

الثلاثاء تعطيل دوام المدارس ليوم واحد

بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في

بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية،

إنه "بسبب أنخفاض

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