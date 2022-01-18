تعطيل دوام المدارس في ممثليتي أربيل والسليمانية

2022/01/18 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت ممثلية التربية في محافظتي أربيل والسليمانية، الثلاثاء، تعطل دوام المدارس بسبب سوء الاحوال الجوية.

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وقالت الممقلية في تدوينة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، تابعها "ناس"، (18 كانون الثاني 2022)، إنه "نظراً لاستمرارِ موجة البرد القارس، والانخفاض الكبير بدرجات الحرارة في محافظة أربيل، وحفاظاً على الطلبة من برودة الطقس، تعلن ممثلية وزارة التربية في اربيل بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية ولمختلف المراحل، يومي الاربعاء، والخميس، الموافقين 19 - 20 / 1"،.



مشيرة إلى "استمرارية الدوام في مقر الممثلية".

كما ذكر بيان ممثلية وزارة التربية للطلبة النازحين في السليمانية، أنه "حسب توجيه امجد محمد احمد طلمس المدير العام لتربية صلاح الدين، قرر رباح حسن علي التميمي مدير ممثلية وزارة التربية للطلبة النازحين في السليمانية، تعطيل الدوام غداً الاربعاء نظراً لسوء الاحوال الجوية".

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