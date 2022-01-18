محاكمات ألمانيا.. هل تطال النظام السوري؟

2022/01/18 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش محاكمات ألمانيا للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا

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