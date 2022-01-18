وكالة الدواء الأوروبية: تطعيم النساء الحوامل بلقاحات كورونا “آمن تماما”

2022/01/18 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الهيئة المنظمة لسوق الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل وجدت أن اثنين من لقاحات “كوفيد” الأكثر استخداما لا يشكلان أي خطر على الأمهات أو المواليد.وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية أن الأبحاث التي شملت نحو 65 ألف امرأة أظهرت “أدلة متزايدة” على أن جرعات “فايزر” و”مودرنا” لم تتسبب […]

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