ديالى تعطل الدوام في المدراس الابتدائية ورياض الأطفال يومي الاربعاء والخميس

2022/01/18 | 23:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى تعطل الدوام الرسمي في المدراس الابتدائية ورياض الأطفال يومي الاربعاء والخميس يتبع…

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