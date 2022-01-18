عاجل… ديالى تعطل الدوام الرسمي لطلاب الابتتدائية

2022/01/18 | 23:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالىأعلن محافظ ديالى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المدراس الابتدائية ليومي الاربعاء والخميس وذلك لانخفاض درجات الحرارة وبُرد الطقس.

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