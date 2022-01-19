2022/01/19 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الجنود ارسلوا ارزاقهم لكم"..الفريجي يزور داراً للايتام في كركوك ويقدم لهم هدايا وملابس ( فيديو)

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