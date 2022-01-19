شاهد بالفيديو.. ماذا يبحثون داخل المنزل التي يسرقونه عصابة تتحدث عن عملياتها في جانب الكرخ من العاصمة بغداد

2022/01/19 | 00:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZwjIlg6-4ds

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