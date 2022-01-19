2022/01/19 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TkMhfdyrE7s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد شوقي: لن تُدخل المحكمة الاتحادية العراق في ازمة جديدة وفراغ دستوري | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد شوقي: لن تُدخل المحكمة الاتحادية العراق في ازمة جديدة وفراغ دستوري | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).