ديالى تقرر تعطيل الدوام للمدارس حتى نهاية الأسبوع

2022/01/19 | 00:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت محافظة ديالى، الثلاثاء، تعطيل الدوام للمدارس حتى نهاية الأسبوع.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ووجه محافظ ديالى مثنى التميمي، بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الثاني 2022)، بـ "تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين المصادف ١٩_٢٠ /١ /٢٠٢٢ للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال فقط بسبب انخفاض درجات الحرارة".

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