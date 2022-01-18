مصر.. السيسي يأمر برفع الحد الأدنى للأجور

2022/01/19 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحف مصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (من حوالي 152 إلى 171 دولارا)

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