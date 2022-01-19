شرطة بغداد تحرر مختطف وتلقي القبض على الخاطفين

2022/01/19 | 00:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، تحرير مختطف بعد استنجاد ذويه بمركز الشرطة وتلقي القبض على الخاطفين.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعد ورود اخبار واستنجاد احد المواطنين بمفارز مركز شرطة سومر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود حادث خطف تعرض له اخ المواطن الذي استنجد بالمفارز، حيث وجه قائد […]

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