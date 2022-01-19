تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في نينوى

2022/01/19 | 00:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت محافظة نينوى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنّ "المحافظ نجم الجبوري أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق 19 كانون الثاني/يناير باستثناء الدوائر الخدمية وذلك لمقتضيات المصلحة العامة".

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