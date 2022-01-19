الديمقراطي الكردستاني يقدم مقترحين بشأن رئاسة الجمهورية والاتحاد الوطني:لن نتنازل عن استحقاقنا

2022/01/19 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬تقديمه‭ ‬مقترحين‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بشأن‭ ‬مرشح‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬اعلن‭ ‬ان‭ ‬مرشحه‭ ‬هو‭ ‬هوشيار‭ ‬زيباري‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ..‬‮ ‬ فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬مستمرا‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬الترشيحات‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬،‭ ‬تمكسه‭ […]

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