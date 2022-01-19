لا شرقية ولا غربية ولا ….؟

2022/01/19 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مَنْ‭ ‬يراقب‭ ‬حركة‭ ‬السياسيين‭ ‬واجتماعاتهم‭ ‬وتنقلاتهم‭ ‬وسفراتهم‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وخارجه‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ (‬لا‭ ‬شرقية‭ ‬ولا‭ ‬غربية‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مساع‭ ‬وجهود‭ ‬وصراعات‭ ‬تبذل‭ ‬بسخاء‭ ‬نقدي‭ ‬ومعنوي‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬عنوان‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬المناصب،‭ ‬عندها‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يتخيل‭ ‬ويتساءل‭ ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬انّهم‭ ‬بذلوا‭ ‬نفس‭ ‬الجهود‭ ‬ونفس‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬قضية‭ ‬وطنية‭ ‬تخص‭ ‬مجالا‭ ‬حيوياً‭ […]

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