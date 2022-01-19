مقتل مدير كلية طيران الحوثيين في غارات التحالف واستمرار ادانات الهجوم على الامارات

2022/01/19 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ -‬صنعاء‭- ‬أبو‭ ‬ظبي‭ – ‬الزمان استمرت‭ ‬الادانات‭ ‬الدولية‭ ‬لليوم‭ ‬ضد‭ ‬هجوم‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬اهداف‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬مع‭ ‬تهديدات‭ ‬إضافية‭ ‬باستمرار‭ ‬الهجمات،‭ ‬فيما ‮ ‬قتل‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬شنها‭ ‬التحالف‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين‭ ‬غداة‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭.‬ وأكد‭ ‬مصدر‭ […]

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