عاجل… صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي في المدراس الابتدائية ورياض الأطفال

2022/01/19 | 00:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين اعلنت محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي في المدراس الابتدائية ورياض الأطفال اليوم الأربعاء وغداً الخميس بسبب انخفاض درجات الحرارة.

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