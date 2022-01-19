2022/01/19 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة المثنى تعطل الدوام في المدراس الابتدائية ورياض الاطفال اليوم الأربعاء وغداً الخميس أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تعطل الدوام في المدراس الابتدائية ورياض الاطفال اليوم الأربعاء وغداً الخميس) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تعطل الدوام في المدراس الابتدائية ورياض الاطفال اليوم الأربعاء وغداً الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).