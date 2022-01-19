شاهد بالفيديو.. الجيش العراقي يصادر اسلحة عناصر من قوات

2022/01/19 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9M8O_83kyuE

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