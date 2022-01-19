تأجيل تشغيل شبكات 5 G قرب المطارات الأمريكية

2022/01/19 | 00:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شركتا AT&T وVerizon الأمريكيتان للاتصالات أنهما ستؤجلان تشغيل شبكات 5G للاتصال بالقرب من المطارات على أراضي الولايات المتحدة بعد تحذيرات من شركات الطيران.وقالت شركة AT&T ، إنها ستؤجل تشغيل شبكات 5G إلى موعد لاحق لم تحدده، فيما قالت Verizon إنها قررت الحد من عمل تلك الشبكات بالقرب من المطارات.وكان من المقرر تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الجديد يوم الأربعاء، لكن شركات الطيران والسلطات الأمريكية حذرت من أن عمل الشبكات قد يؤثر على عمل أجهزة الملاحة على متن الطائرات، مما يشكل خطرا على سلامة التحليق.وكانت الإدارة الأمريكية تؤدي دور الوساطة بين شركتي الاتصالات وشركات الطيران، حيث كانت الأخيرة تطالب بحظر استخدام 5G على بعد أقل من 3 كيلومترات عن المطارات.

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