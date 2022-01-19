المثنى تعطل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال

2022/01/19 | 01:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، تعطل الدوام الرسمي لهذا اليوم في المدارس ورياض الاطفال بسبب تدني دراجات الحرارة وبُردة الطقس.

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